13 Yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz\'un Cenazesi Teslim Alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde üç gün önce okul çıkışı kaybolan ve cansız bedeni su kanalında bulunan 13 yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz'un cenazesi, gözyaşları içinde acılı annesi Songül Glavuz tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Sefa'nın kaybolduğu gün kaybolduğu yere yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki cadde üzerinde bisikletle seyir halindeki son görüntüleri ortaya çıktı.

Serik'te 21 Nisan tarihinde okuldan çıktıktan sonra kaybolan 13 yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz'dan dün kötü haber geldi. Kökez Mahallesi'nde yaşayan Glavuz, 21 Nisan Salı günü okuldan çıktıktan sonra bir daha eve dönmeyince ailesi tarafından polise kayıp başvurusunda bulunulmuştu.

Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi ve Sefa'nın yanında bulunan iki çocukla görüşerek bilgi aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, Glavuz'un en son Burmahancı Mahallesi'nde su kanalı civarında görüldüğü tespit edildi.

Olay Yeri İnceleme ekipleriyle birlikte bölgede arama çalışması başlatan polis, su kanalında Glavuz'a ait olduğu belirtilen bisiklete ulaştı. Bunun üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Kanal boyunca yapılan aramalarda ilk etapta bir bulguya rastlanamadı.

Su seviyesinin yüksek olması nedeniyle baraj kapakları kapatılarak, suyun düşmesi beklendi. Çalışmaların ikinci gününde, Glavuz'un cansız bedeni kanal içerisinde bulundu. Cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

13 yaşındaki Sefa Çağlar'ın kaybolduğu gün saat 13.44'te, bir gün sonra bisikletinin bulunduğu noktaya yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Merkez mahallesinde cadde üzerinde bisikletiyle seyir halindeki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Yapılan otopsinin ardından Glavuz'un cenazesi bugün gözyaşları içinde acılı annesi Songül Glavuz tarafından teslim alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA