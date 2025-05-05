Kamyon limit tanımadı! 139'la giden otomobil bile yetişemedi - Son Dakika
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Kamyon limit tanımadı! 139'la giden otomobil bile yetişemedi

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde, 139 kilometre hızla giden bir otomobil, hız limitini aşan bir kamyona yetişmekte zorluk çekti. Kamyon sürücüsüne, trafik denetimi sonucu 12 bin 427 lira ceza kesildi.

05.05.2025 11:20
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Görüntü, sık sık tır-kamyon gibi büyük araç kazalarıyla gündeme gelen ve Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Sakarya- Bilecik D-650 kara yolu Geyve ilçesi Köprübaşı Mahallesi mevkiinde geçtiğimiz günlerde kaydedildi.

HIZ LİMİTİNİ UMURSAMADI

Pamukova istikametine doğru seyir halinde olan ve 06 DHE 214 plakalı kamyon sürücüsü hız limitini tanımadı. Yüksek hızda giden kamyona, aynı yolda seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü yetişmekte güçlük çekti. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

OTOMOBİL 139 YAPMASINA RAĞMEN YETİŞEMEDİ

"Yetişmek için çıktığımız hız. Hala daha yetişemiyoruz" ifadeleri ile kaydedilen görüntülerde, otomobilin 139 kilometre hıza ulaştığı ve ancak hala kamyona yetişmekte zorluk çektiği görüldü. Konuya ilişkin Pamukova Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince aracıyla birlikte istasyona getirilen kamyonda aracın takograf verileri incelemesi neticesinde sürücüye 12 bin 427 lira idari para cezası uygulandı.

Kamyon limit tanımadı! 139\'la giden otomobil bile yetişemedi
Kaynak: İHA

Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Sakarya, trafik, Geyve, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kamyon limit tanımadı! 139'la giden otomobil bile yetişemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ankara null:
    rezalet yaa.emniyeti goreve daver ediyoruz 7 1 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN:
    Kamyondan sonra videoyu çekene de 139 km hız yaptı diye ceza kestiler mi acaba? 3 1 Yanıtla
  • slh123456:
    otomobilde hız sınırını ihlal etmiş onada aynı ceza yazılmalı 2 2 Yanıtla
  • Gorkemkoc58.:
    Türkiye’de kimse kuram tanımıyor cezalarmi yüksek deyim anlamıyorum 2 0 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    CEZADAN SONRA KAMYONU 6 AY BAĞLIYACAN Kİ AKILLANSIN 2 0 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Güzelim ülkemde denetim diye bir kavram yok Avrupa ülkelerinde hata yapma korkusu yaşarken bizde her sürücünün kendisine göre kuralı var DENETİM ŞART !!!! 0 0 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    küçük emrah oldu 0 0 Yanıtla
  • ty4t9xyp6w:
    Bu konuda ciddi önlemler alınmalı, diğer tüm konularda alındığı! gibi:) 0 0 Yanıtla
  • poyraz can:
    bu onun bunun evladına en ağır ceza verilsin 0 0 Yanıtla
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