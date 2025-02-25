Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu, örgütün güncel finans yapılanmasında faaliyetlerde bulundukları anlaşılan, toplam 14 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › 14 Şüpheli FETÖ Operasyonunda Gözaltında - Son Dakika
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