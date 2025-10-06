Yaşlı adamın kahreden ölümü! 14 yıl önce yaşanan karışıklık, gerçeğe dönüştü - Son Dakika
Yaşlı adamın kahreden ölümü! 14 yıl önce yaşanan karışıklık, gerçeğe dönüştü

06.10.2025 14:49
Konya'nın Ilgın ilçesinde 14 yıl önce bisiklet kazası geçirip ölen kişiyle karıştırılan, evinde ağıtlar yakılırken balık avından dönünce gerçek ortaya çıkan 86 yaşındaki Durmuş Çıplak, 2 ay önce aynı yerde bisikletten düşüp yaralandı. Beyin kanaması geçiren Çıplak, dün yaşamını yitirdi.

BİSİKLET KAZASINDA ÖLDÜĞÜ SANILDI

Ilgın ilçesi Kaplıca Caddesi'nde 2011 yılında bisikletli kişi, kamyonun altında kalıp yaşamını yitirdi. Ölen kişinin Durmuş Çıplak olduğu sanıldı. Oğlu Ahmet Çıplak da yüzü tanınmayacak haldeki ceset üzerinde yaptığı teşhiste ölen kişinin babası olduğunu söyledi. Cenaze, işlemlerin ardından aile tarafından teslim alındı. Evde ağıtlar yakılırken Durmuş Çıplak balık avından dönünce, ölen kişinin başkası olduğu ortaya çıktı.

14 YIL SONRA BENZER KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Bu olaydan 14 yıl sonra Durmuş Çıplak, aynı caddede bisikletiyle seyir halindeyken kasisten geçerken dengesini kaybederek düşüp yaralandı. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Çıplak, tedaviye alındı. Çıplak, dün, 2 aylık yaşam savaşını kaybetti. Durmuş Çıplak'ın cenazesinin bugün öğle saatlerinde Behlülbey Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Konya'nın Ilgın ilçesinde 2 ay bisikletten düşüp beyin kanaması geçiren, tedaviye alındığı hastanede 2 ay sonra hayatını kaybeden Durmuş Çıplak'ın cenazesi, Behlülbey Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan namaz sonrası Durmuş Çıplak'ın cenazesi toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Ilgın, Konya, Yaşam, Kaza, Son Dakika

16:13
