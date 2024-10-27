15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 15 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuya ilişkin MSB tarafından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadelerine yer verildi. - ANKARA