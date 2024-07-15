15 Temmuz'da tankın üstüne çıkan Halil Alğan: 'Vurulduğum için yine olsa yine aynı şeyi yapardım' - Son Dakika
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15 Temmuz'da tankın üstüne çıkan Halil Alğan: 'Vurulduğum için yine olsa yine aynı şeyi yapardım'

15 Temmuz\'da tankın üstüne çıkan Halil Alğan: \'Vurulduğum için yine olsa yine aynı şeyi yapardım\'

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında durdurmak istediği tankın üstüne çıkan Halil Alğan, askerlerin kurşunuyla belden aşağısı felç kalarak hayatını yatağa bağlı sürdürüyor. Alğan, 'Bin kere şükürler olsun ki vatan için vurulduk. Kendime geldiğim günden beri şükür ediyorum. Vurulduğum için yine olsa yine aynı şeyi yapardım' dedi.

15.07.2024 14:51
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İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında durdurmak istediği tankın üstüne çıkan Halil Alğan, askerlerin kurşunuyla belden aşağısı felç kalarak hayatını yatağa bağlı sürdürüyor. Alğan, "Bin kere şükürler olsun ki vatan için vurulduk. Kendime geldiğim günden beri şükür ediyorum. Vurulduğum için yine olsa yine aynı şeyi yapardım" dedi.

İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan 2 çocuk babası Halil Alğan (54), FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından, Bağcılar Güneşli'de yürüdükleri sırada insanların arasına dalan bir tankı durdurmak için beraberindekilerle üzerine çıktı.

Tankın içindeki askerlerin açtığı ateşle ağır yaralanan Alğan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 45 gün yoğun bakımda kalan Alğan, kurşunun koltuk altından girerek omuriliğine verdiği zararın ardından yatağa bağımlı kaldı. Memleketi Mardin'e dönen Alğan, Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'ndeki evinde yaşamaya başladı.

15 Temmuz gecesini anlatan Alğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile caddelere çıktıklarını söyledi.

Emniyet Müdürlüğünü korumak için önüne gittiklerini aktaran Alğan, "15 Temmuz günü biz de herkes gibi caddeye çıktık. Emniyet Müdürlüğünün önüne yürüdük. Cumhurbaşkanımızın bize havaalanında beklediğini söylediler. Biz de ana yola indik. Ana yoldan havaalanına doğru yürümeye başladık. Biraz ilerledikten sonra arkamızdan tank geldiğini gördük. Tankın üzerine yaklaşık on kişi atladık. Daha sonra tank insanların arasına daldı. Arabaların üstünden geçmeye başladı. İnsanlarımızı şehit etti gazi oldu" dedi.

Vurulduktan sonra felç kalan Alğan, "Tank hızlanmaya başladıktan sonra üzerinde iki kişi kalmıştık. 2 kilometre kadar yol aldıktan sonra bir silah sesi duydum. Beni koltuk altından vurup amirliğinden çıktı. Çıktıktan sonra siniri yaktığı için felç kaldım. Her zaman şükrediyorum Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Yanımdaki arkadaş da vuruldu fakat iyileştiğini duydum daha sonra. Biz düştükten sonra çevredeki vatandaşlarımız bizi alıp hastaneye götürdüler. Yine olsa yine sokağa çıkardık; devlete karşı bir darbe yapıldı, sonuç olarak bin defa da olsa bin defa daha sokağa çıkarız. Halkın oylarıyla kazanmış Cumhurbaşkanına kimsenin darbe yapmasına izin vermeyiz. Bu öyle haince bir darbeydi ki umarım bir daha yaşamayız" şeklinde konuştu.

"Sadece 15 Temmuz'da değil her zaman hatırlanalım" diyen Alğan, "Bin kere şükürler olsun ki vatan için vurulduk. Kendime geldiğim günden beri şükür ediyorum. Vurulduğum için yine olsa yine aynı şeyi yapardım. Sadece ilgisizlik canımızı yakıyor. Biz istiyoruz ki sadece 15 Temmuz'da değil her zaman hatırlanalım. Valimiz Tuncay Akkoyun Allah kendisinden razı olsun çok güzel bir insan. Sadece benimle değil herkesle ilgileniyor" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, İstanbul, 3.Sayfa, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 15 Temmuz'da tankın üstüne çıkan Halil Alğan: 'Vurulduğum için yine olsa yine aynı şeyi yapardım' - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 Temmuz'da tankın üstüne çıkan Halil Alğan: 'Vurulduğum için yine olsa yine aynı şeyi yapardım' - Son Dakika
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