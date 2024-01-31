 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: Kaza anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: Kaza anı kamerada

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana gelen kaza sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve görüntülerde çarpışmanın etkisiyle yolcuların sarsıldığı ve eşyaların savrulduğu görülüyor.

31.01.2024 12:17  Güncelleme: 12:19
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: Kaza anı kamerada

1 kişinin yaralandığı kaza anına ilişkin görüntülerde çarpışmanın etkisiyle yolcuların sarsıldığı görülüyor

İSTANBUL - Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda perondan çıkan iki yolcu otobüs çarpışması sonucu muavin hafif şekilde yaralandı. Yolcuların büyük panik yaşadığı kaza anı kameraya yansıdı.

Olay dün saat 10.00 sıralarında Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 17 AEJ 934 plakalı otobüs perondan çıkmak üzere geri manevra yaptığı esnada, Muş'a gitmek üzere seyir halinde olan 34 FPV 991 plakalı otobüsle çarpıştı.

Kaza anı kamerada

Otobüslerde bulunan yolcular büyük panik yaşarken, çarpışan otobüsleri gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 17 AEJ 934 plakalı otobüsün muavini hafif şekilde yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çarpışmanın etkisiyle yolcuların sarsıldığı eşyaların ise savrulduğu görülüyor.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: Kaza anı kamerada
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Bayrampaşa, Demokrasi, 15 Temmuz, Güvenlik, Yaralanma, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: Kaza anı kamerada - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 12:35:41. #1.12#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: Kaza anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement