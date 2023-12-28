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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası yolculuk yapan otobüslerde kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde kış lastiği bulunmayan bir otobüs sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca polis ekipleri, otobüslerde seyahat edecek olan yolculara emniyet kemerinin önemini anlattı ve broşürler dağıttı. Yasal sınırın altında kış lastiği kullanan bir otobüse de cezai işlem uygulandı. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

28.12.2023 - 17:33,
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi

İSTANBUL - İstanbul'da şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçlar için getirilen zorunlu kış lastiği uygulaması çerçevesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yapıldı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetim esnasında kış lastiği bulunmayan bir otobüs sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası yolculuk yapan otobüslere yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirildi. Otobüslerin kış lastiklerini kontrol eden polis ekipleri, otobüslerde seyahat edecek olan yolcuları emniyet kemerinin önemini anlattı. Polis ekipleri yolculara, emniyet kemerini takmanın önemini anlatan broşürleri dağıttı.

Yasal sınırın altında kış lastiği kullanan bir otobüse cezai işlem uygulandı

Polis ekipleri otobüslerin lastiklerinin mevsim koşullarına uygunluğunu kontrol ettiği esnada bir otobüsün lastiklerinin yasal sınırın altında bulunduğunu fark etti. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından otobüsün otogardan çıkış yaparak yolculuğuna devam etmesine izin verilmezken, otobüs firmasına da cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin çok yerinde olduğunu belirten Sevim Göçer, " Uygulamaları çok yerinde buluyorum. Kazalarda emniyetimizin artması için uzun yollarda emniyet kemerlerini kullanmamız gerekiyor. Bende kendi arabamda da uzun yolculuklarda da kullanıyorum" dedi.

Öte yandan otobüslere yönelik denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi
Kaynak: İHA
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15 Temmuz, Demokrasi, İstanbul, Ulaşım, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi - Son Dakika
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