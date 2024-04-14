15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir paketi incelediğinde tost makinesi ve abajurun içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirdi. Paketi bırakan şüphelinin o anları güvenlik kamerasına yansırken, şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Bayrampaşa Otogar Polis Merkezi Amirliği ekipleri, 9 Nisan'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı içerisinde genel asayişin sağlanması ve iller arası gerçekleşebilecek suçların önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, peronların kargo bölümleri incelemeye alındı. Bir paketten şüphelenen ekipler, tost makinesinin içerisine zulalanmış 225 gram metamfetamin ele geçirdi. Paketi bırakan şüphelinin yakalanması için çalışma gerçekleştiren polis ekipleri güvenlik kameralarını izledi. Görüntülerden şüphelinin kimliği tespit edilirken, F.H. kısa süre içerisinde yakalandı. Ayrıca görüntüde, şüphelinin elinde başka bir paket daha olduğu belirlenerek farklı bir kargoda abajur içerisine zulalanmış 247 gram metamfetamin bulundu. Şüphelinin, uyuşturucu zulalanmış kargoları Bursa'ya göndereceği öğrenildi. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelinin uyuşturucu zulalanmış tost makinesi ve abajuru peronların kargo bölümüne bıraktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Tost Makinesi ve Abajur İçinde Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada, mısır silajı yüklü bir tır yan yattı ve mısırlar yola saçıldı. Sürücü kazayı hafif yaralanmadan atlattı ve kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı. Tır dorsesi çekici yardımıyla kurtarıldıktan sonra karayolu tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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