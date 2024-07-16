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15 Temmuz gazisi Konuralp: "Genelkurmay önünde uyandığımda her yer kan gölü olmuştu"

ADANA - 15 Temmuz hain darbe girişiminde Genelkurmay önünde gazi olan Oğuzhan Konuralp, "Genelkurmay önüne geldik, askerler robot gibiydi. En son şehit olan arkadaşıma elimi uzattığımı hatırlıyorum. Uyandığımda her yer kan gölüne dönmüştü" dedi.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri çerçevesinde Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat ve ilçe protokol üyeleri 15 Temmuz gazisi Oğuzhan Konuralp ve Gölbaşı Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis Aytekin Kuru'nun babası Süleyman ve annesi Esma Kuru'yu evlerinde ziyaret etti.

Konuralp, 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümünde Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü ve ilçe protokolünün ziyareti sırasında o gün yaşadıklarını anlattı. Konuralp, "Biz 3 arkadaş Sincan'daydık ve arkadaşım yanımda şehit oldu. Bir şey oldu ama ne olduğunu anlayamadık. İlk yaralananlardanız. Silah sesi bile duymadım. Vatandaşlar hastaneye taşımış ama o kadar çok yaralı vardı ki" diye konuştu. Konuralp, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı olana kadar bir şey yapmak istiyoruz ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Halk tankların etrafını kapattı. Biz orada el birliği ile tankı kapatıp binlerce insan hareket etmesini engelledik. Halk arasında Hulusi Paşa rehin alındı denilince herkes Genelkurmay'a akın etti. Sürekli üzerimizde bir helikopter dönüyor. Nöbetçilere silahlarınızı bırakın bak yanlış yapıyorsunuz dedik. Robot gibilerdi. Yaşlı dedelere söyledik eski darbeleri anlattı hiç tepki vermiyorlardı. En son şehit olan arkadaşıma elimi uzattığımı hatırlıyorum ve kendime geldiğimde her yer kan gölüne dönmüştü" dedi.

Protokol özel harekat polisi şehit Aytekin Kuru'nun ailesini ziyaret etti

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri çerçevesinde Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat ve ilçe protokol üyeleri 15 Temmuz gazisi Oğuzhan Konuralp ve Gölbaşı Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis Aytekin Kuru'nun babası Süleyman ve annesi Esma Kuru'yu evlerinde ziyaret etti.

Şehit annesi Esma Kuru, 8 yıl öncesi acısının dün gibi olduğunu ifade ederek gözyaşlarını tutamadı. Oğlu ile şehit olmadan 20 dakika önce konuştuğunu aktaran Süleyman Kuru ise eşi ile acılarının dün gibi olduğunu ifade etti.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, o dönemde ilk sokağa çıkalar sayesinde ülkede bağımsızlık meşalesinin yandığını ifade ederek, "Kozan halkı hemen sokağa çıktı. Bu sayede vatanın bağımsızlığı kurtuldu" dedi.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü ise vatanın birliği için herkesin gözünü kırpmadan korkusuzca sokaklara indiğini ve bu iradenin hainlerin oyununu bozduğunu ifade ederek şehit aileleri ve gazilerin devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.