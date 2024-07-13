15 Temmuz gazisi Turgut Aslan: 'Uyandığımda ilk sorduğum soru, darbecilerin amacına ulaşıp ulaşmadığını sormak oldu' - Son Dakika
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15 Temmuz gazisi Turgut Aslan: 'Uyandığımda ilk sorduğum soru, darbecilerin amacına ulaşıp ulaşmadığını sormak oldu'

15 Temmuz gecesi darbeci askerler tarafından infaz edilmek istenen eski Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, darbe girişimi sonrası yaşadıklarını anlattı. Aslan, darbecilerin amacına ulaşıp ulaşmadığını sorduğunu ve başarısız olduklarını öğrenince rahatladığını belirtti. Ayrıca, Fetullahçı Terör Örgütü - Paralel Devlet Yapılanması'nın hedefi olduğunu ve halkın darbeye izin vermediğini ifade etti.

13.07.2024 18:58
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15 Temmuz gazisi, eski Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan: "Uyandığımda ilk sorduğum soru, darbecilerin amacına ulaşıp ulaşmadığını sormak oldu"

ANKARA - 15 Temmuz gecesi, darbeci askerler tarafından başından vurularak infaz edilmek istenen dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Turgut Aslan, "Uyandığımda ilk sorduğum soru, darbecilerin amacına ulaşıp ulaşmadığını sormak oldu" dedi.

Dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Turgut Aslan, 15 Temmuz 2016 gecesi Ankara'da yaşanan askeri hareketlilik hakkında bilgi almak için koruması Hasan Gülhan ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığı'na gitti. Burada darbeci komutan eski Kurmay Albay Erkan Öktem ve beraberindeki askerler tarafından alıkonulan Aslan ve koruması Gülhan derdest edildi. İnfaz edilerek başlarından vurulan Hasan Gülhan hayatını kaybederken, ağır yaralanan Turgut Aslan 5 ayda geçirdiği çok sayıda operasyonla hayata tutunarak "gazi" unvanını aldı. O gece yaşananlarla ilgili konuşan Aslan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde darbe girişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Uyandığımda ilk sorduğum soru, darbecilerin amacına ulaşıp ulaşmadığını sormak oldu"

Darbe girişimi gecesi Jandarma Genel Komutanlığı'nda yaşananları anlatan Aslan, "O gece bir yemekteydim. Jandarma Genel Komutanlığında bir takım hareketlilik gördüm. Oraya gittim. İçeriye zorla girdim, bir daha çıkamadım. Beni derdest ettiler. Yanımda korumam Hasan Gülhan da vardı. Oradaki darbeci komutan Erkan Öktem'e böyle şeyler yapmamasını ve yüz yüze konuşmamız gerektiğini söyledim. Korumamın başına ateş ettiler ve şehit oldu. Ardından lavaboya gitmek istedim, bana, 'Seni öyle bir yere göndereceğiz ki hiçbir şeye ihtiyacın olmayacak' dedi. Kafama ateş ettiler. Beni öldü diye bırakmışlar. Sonra hastaneye götürülmüşüm. 5 beyin ameliyatı geçirmişim ve 5 ay komada kalmışım. Uyandığımda ilk sorduğum soru ise, Darbecilerin amacına ulaşıp ulaşmadığını sormak oldu. Başarısız olduklarını öğrenince çok rahatlamıştım" dedi.

"Beni hedef almaya başladılar"

Fetullahçı Terör Örgütü - Paralel Devlet Yapılanması'nın faaliyetleri ile ilgili hazırladığı raporun ardından darbecilerin hedefi olduğunu söyleyen Aslan, "Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan beni yanına çağırmıştı. Bende bir rapor hazırlamamı istemişti. 60 sayfalık bir rapor yazıp, FETÖ'nün silahlı terör örgütü olduğunu belirterek imzamı attım. Yargıtay be mahkeme bu raporumu onayladıktan sonra tutuklamalar başlamıştı. Önce arabam kurşunlandı. Beni hedef alan onlardı. Fetullah Gülen bana haber gönderdi. 'Bizimle beraber ol diye' Bende asla yanlarında olmayacağımı belirttim. Sonrasında beni hedef almaya başladılar" ifadelerini kullandı.

"Halk, demokrasiye sahip çıktı ve darbeye izin vermedi"

Türk halkının darbecilere izin vermediğini aktaran Aslan, "Cumhurbaşkanımız, halkı meydanlara davet etti. Halk, demokrasiye sahip çıktı ve darbeye izin vermedi" şeklinde konuştu.

Gazi Aslan'dan Bozkurt işareti

Gazi Turgut Aslan, açıklamalarının ardından Bozkurt işareti yaparak kameralara poz verdi.

Kaynak: İHA

Darbe Girişimi, Turgut Aslan, 15 Temmuz, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan: 'Uyandığımda ilk sorduğum soru, darbecilerin amacına ulaşıp ulaşmadığını sormak oldu' - Son Dakika

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