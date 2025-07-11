15 Temmuz şehidi Velid Bektaş dualarla anıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, bu yıl "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla 9'uncusu düzenlenen anma etkinlikleri çerçevesinde, 15 Temmuz şehidi Özel Harekat Polisi Velid Bektaş mezarı başında dualarla anıldı.

Anma törenine Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları Rıdvan Akyol ve Ali Alptekin, İlçe Jandarma Komutanı Volkan Şenocak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Sema Abanoz, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, şehit Velid Bektaş'ın ailesi, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mezar ziyareti sonrası, Hacı İsa Cengiz Camiinde 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okundu. Dualar eşliğinde gerçekleştirilen programda, şehitler bir kez daha rahmet ve minnetle anıldı.

Etkinliklerin, 15 Temmuz'un unutturulmaması ve milletin birlik ve beraberlik ruhunun yaşatılması amacıyla gün boyu süreceği bildirildi. - MARDİN