15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gece trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar oluşturuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilecek bir etkinlik kapsamında 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde gece saatlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de trafiğe kapatılacağı kaydedilirken, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

Yapılan açıklamaya göre, 3, 4 ve 5 Ağustos 2026 tarihlerinde saat 01.00 ile 05.00 arasında uygulanacak trafik düzenlemesi kapsamında bazı bağlantı yolları ve kavşaklar araç trafiğine kapatılacak. Bu kapsamda Beylerbeyi Köprü Katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Katılımı, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi Köprü Katılımı trafiğe kapatılacak. Ayrıca D-100 Karayolu'nun kuzey istikametinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne Ümraniye-Şile ayrımlarından itibaren araç geçişine izin verilmeyecek. Trafik akışı Ümraniye-Şile ile Altunizade istikametine yönlendirilecek.

Alternatif güzergahlar açıklandı

Trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları istendi. Bu kapsamda sürücülerin Avrasya Tüneli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İDO Harem Arabalı Vapur İskelesi, D-100 Karayolu üzerinden Avrasya Tüneli ile TEM Otoyolu üzerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahlarını tercih etmeleri gerektiği bildirildi. Yetkililer, belirtilen tarih ve saatlerde yola çıkacak sürücülerden trafik işaret ve yönlendirmelerine uymalarını, seyahatlerini alternatif güzergahlara göre planlamalarını istedi.