15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde intihar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde öğle saatlerinde meydana gelen trajik olayda, bir kişi aracını köprü üzerinde durdurarak korkulukları aştıktan sonra Boğaz'a atlayarak yaşamına son verdi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR

Görgü tanıklarının ifadesine göre, saat 13.30 sıralarında köprü üzerinde aracını durduran bir kişi, kısa süre sonra korkulukları aşıp kendini boğaza bıraktı. Olayı fark eden sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, deniz polisi ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede boğazda arama çalışmalarına başlayan ekipler tarafından denizden çıkarılan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşamını yitiren şahsın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ULAŞIM AKSADI

Öte yandan olay nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafikte aksamalar meydana geldi. Her iki yönde de trafiğin akışı bir süre kontrollü olarak iki şerit üzerinden sağlandı.