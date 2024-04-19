15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki bir aracın lastiği patlayınca, kilometrelerce trafik oluştu. Polis ekipleri köprünün ortasında kalan araç nedeniyle bir şeridi trafiğe kapatırken, araç kuyruğu havadan görüntülendi.
İki kıtayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde seyir halindeki bir aracın lastiği patladı. Lastiğin patladığını fark eden araç sürücüsü, otomobilini sağ şeride çekerek köprünün orasında durmak zorunda kaldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, aracın bulunduğu şeridi trafiğe kapattı. Kapanan şeritle beraber Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçmek isteyen araç sürücüleri kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Meydana gelen araç kuyruğu havadan görüntülendi. Lastiği patlayan araç ise çekici yardımıyla köprüden kaldırıldı. Kısa bir sürenin ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Lastik Patlaması: Trafikte Uzun Kuyruk Oluştu - Son Dakika
Ordu'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, organize suç örgütü üyeliği ve 6136 SKM suçundan tutuklandı. Şüphelilere yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 2024 yılından bu yana yapılan motosiklet denetimlerinde 10 bin motosiklet sürücüsüne toplamda 31 milyon lira ceza kesti. Sadece Nisan ayında ise 7 bin 476 motosiklet denetlendi ve 2 bin 715 sürücüye 8 milyon lira ceza uygulandı. Denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.