15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden denize atlayan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden denize atlayan şahıs hayatını kaybetti

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkuluklara çıkan bir kişi, kendini denize bıraktı. Deniz polisinin aramaları sonucu bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay, saat 01.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde meydana geldi. Bir kişi köprü korkuluklarına çıktı ve kendini denize bıraktı. Deniz polisi tarafından bulunan şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cansız beden, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

10.07.2024 21:42
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden denize atlayan şahıs hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkuluklara çıkan bir kişi, kendini denize bıraktı. Deniz polisinin aramaları sonucu bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, saat 01.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi köprü korkuluklarına çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, deniz polisi de köprünün altında önlem aldı. Polisin ikna etmeye çalıştığı ismi öğrenilemeyen şahıs, korkuluklarda bir süre bekledikten sonra kendini denize bıraktı. Denize düşen şahıs, deniz polisleri tarafından kısa sürede bulunarak tekneye çıkartıldı. Tekneye alınan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Tekneyle kıyıya getirilen adamın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri sonrası ambulansla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, İstanbul, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden denize atlayan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika


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