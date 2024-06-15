15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı Sürücü teslim alındı, aracın köprüden çekilmesinin ardından köprü ulaşıma açıldı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişinin yaptığı eylem nedeniyle tedbir amacıyla kapatılan trafik, polis ekipleri tarafından şahsın teslim alınmasının ardından...

15.06.2024 00:32
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı

Sürücü teslim alındı, aracın köprüden çekilmesinin ardından köprü ulaşıma açıldı

İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişinin yaptığı eylem nedeniyle tedbir amacıyla kapatılan trafik, polis ekipleri tarafından şahsın teslim alınmasının ardından yeniden normale döndü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 22.45 sıralarında üzerinde "SMA" yazılı araç durmuş, İstanbul Emniyeti tedbir amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatmıştı. Trafik çift yönlü olarak durdurulurken, kilometrelerce araç kuyruğu oluşmuştu. Olay yerinde trafik akışı bir süre sonra Anadolu'dan Avrupa yönüne doğru açılmıştı.

Köprü trafiği ulaşıma açıldı

Polisin ikna çabasının ardından bireysel eylem yapan şahıs teslim alınarak emniyete götürüldü. Araç ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin çekiye bölgeden kaldırıldı. Olay nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı olan köprü trafiği yapılan çalışmaların ardından tekrar açıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı - Son Dakika


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