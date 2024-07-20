15 Temmuz Şehitler Köprüsü üstünde intihar girişimi

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi, köprünün üstüne çıkarak intihar girişiminde bulundu. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda şahıs ikna edilerek karakola götürüldü.

Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde saat 17.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan bir şahıs aracıyla köprü üzerinde durup, köprüden atlamak istedi. Köprüden geçen diğer sürücüler tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, atlamak isteyen şahsı yaklaşık yarım saat ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda şahıs ikna edilerek karakola götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL