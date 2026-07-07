15 Yaşındaki Çocuğa Hava Ambulansıyla Müdahale

Malatya'nın Darende ilçesinde parmağında kesi ve kırık meydana gelen 15 yaşındaki çocuk, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, A.T.V. (15) yaşadığı yaralanma sonucu Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Parmağında kesi ve kırık tespit edilen çocuğa burada ilk müdahale yapıldı. Durumunun ileri tetkik ve tedavi gerektirmesi üzerine hava ambulansı talep edilirken, bölgeye sevk edilen ambulans helikopterle hasta Malatya'daki hastaneye nakledildi.

Olayla ilgili bilgi verilirken hastanın tedavisinin Malatya'da sürdüğü öğrenildi. - MALATYA