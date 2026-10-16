15 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs Gaziantep Oğuzeli'de tutuklandı - Son Dakika
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15 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs Gaziantep Oğuzeli'de tutuklandı

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15 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs Gaziantep Oğuzeli\'de tutuklandı
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından hakkında 15 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, JASAT ekiplerince yakalandı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Oğuzeli ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından hakkında 15 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. isimli şahıs JASAT ekiplerince yakalandı.

Şüpheli şahıs, yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
DolandırıcılıkHırsızlıkGaziantepGüvenlik3. SayfaOğuzeliGüncelJASATSuçSon Dakika

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