154 kiloluk anne 10 yaşındaki oğlunun üzerine oturarak öldürdü - Son Dakika
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154 kiloluk anne 10 yaşındaki oğlunun üzerine oturarak öldürdü

154 kiloluk anne 10 yaşındaki oğlunun üzerine oturarak öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen olay kan dondurdu. 154 kiloluk üvey anne Jennifer Lee Wilson, 10 yaşındaki oğlunun üzerine oturarak öldürdü. Talihsiz çocuk boğularak can verirken Wilson, ''Onun üzerine oturuyordum. Çünkü yaramazlık yapıyordu'' sözleriyle kendini savundu.

17.07.2024 23:03
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ABD'nin Kuzey İndiana eyaletinde ikamet eden ve 154 kilo olan Jennifer Lee Wilson adlı bir kadın, 10 yaşındaki üvey oğlunu 7 dakika boyunca üzerine oturarak boğdu. Cani kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN ÇIĞLIKLARI BİR SÜRE SONRA KESİLDİ

Indianapolis Star gazetesine göre, Wilson, evlatlık oğlunun yaramazlık yapmasını engellemek için üzerine oturdu ve bu sırada çocuğun boğulmasına sebep oldu. Wilson, sosyal hizmet görevlisini aramaya çalıştığını iddia etti, ancak 40 kiloluk çocuğun çığlıkları kesildiğinde artık hareket etmiyordu.

154 kiloluk üvey anne 10 yaşındaki oğlunun üzerine oturarak öldürdü

ÜSTÜNDE OTURMAYA DEVAM ETTİ

Kapı zilindeki kamera kayıtlarında kadının, çocuk kendinden geçip bayılmasına rağmen onun üstünde oturmaya devam ettiği görüldü. Polisler olay yerine geldiğinde 10 yaşındaki çocuğun nefes almadığını gördü. Acil sağlık ekibinin ilk müdahalesi ardından Dakota, yerel bir hastaneye götürüldü ve orada 2 gün sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

KOMŞULARINA "BENİ EVLATLIK ALIN" DİYE YALVARMIŞ

Ölümünden önce Dakota bir komşunun evine gitti ve şiddet gördüğünü söyleyerek kendisini evlat edinmesi için onlara yalvardı. Bahsi geçen komşu çocukta gözle görülür herhangi bir yaralanma görmediğini söyledi.

Yerel adli tıp ofisine göre, ölümü oksijen yetersizliği sonucu cinayet olarak değerlendirildi. Üvey annenin yaklaşık 7 dakika boyunca çocuğun üstünde oturduğu bildirildi. Wilson Cumartesi günü tutuklandı. Suçlu bulunması halinde 6 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Üvey Anne, Çocuk, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 154 kiloluk anne 10 yaşındaki oğlunun üzerine oturarak öldürdü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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