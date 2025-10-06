16 yaşındaki çocuk, ağrı şikayetiyle gittiği hastanede doğum yaptı - Son Dakika
16 yaşındaki çocuk, ağrı şikayetiyle gittiği hastanede doğum yaptı

16 yaşındaki çocuk, ağrı şikayetiyle gittiği hastanede doğum yaptı
06.10.2025 14:24
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen 16 yaşındaki G.N.Ü. doğum yaptı. G.N.Ü. ile dünyaya getirdiği bebeği devlet korumasına alınırken, 16 yaşındaki çocuğun annesi hastanede fenalık geçirdi.

Çaycuma ilçesinde sabah saatlerinde G.N.Ü. annesi ile birlikte karın ağrısı şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Yapılan kontrolde G.N.Ü.'nü hamile olduğu tespit edilip doğuma alındı.

ANNE FENALIK GEÇİRDİ

Durum karşısında fenalaşan annesi baygınlık geçirdi. Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren G.N.Ü. tedavi altına alınıp, polise haber verildi.

"KİMSEYLE İLİŞKİ YAŞAMADIM"

Kız çocuğunun, ilk ifadesinde kimseyle birliktelik yaşamadığını söyleyerek bebeğin babasını gizlediği belirtildi. Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen kız ile bebeği, devlet korumasına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Karın Ağrısı, Zonguldak, 3-sayfa, Çaycuma, Bebek, Çocuk, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 16 yaşındaki çocuk, ağrı şikayetiyle gittiği hastanede doğum yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Çopur:
    ulan anası babası hiç mi farkına varmadı tövbe Allah kimsenin başına böyle olay vermesin 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

