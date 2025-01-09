16 Yaşındaki Genç Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

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Trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki gencin hikayesi yürek yaktı

Doğmadan 1 yıl öncesi ölen ağabeyinin ismini aldı, 5 yaşında annesini kaybetti, kazada da ağır yaralanıp hayata tutunamadı

Acılı baba: "Hem annesi, hem babası oldum, Allah kimseye evlat acısı vermesin"

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada motosikletteki 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Gencin ismini henüz dünyaya gelmeden hemen önce elektrik çarpması sonucu hayatına kaybeden ağabeyinden aldığı, 5 yaşındayken de annesini hastalık nedeniyle kaybettiği ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde Antalya'nın Serik ilçesi Belek-Kadriye turizm yolunda meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı ile birlikte okuldan çıkan ve eve gitmekte olan Mesut Umut Miş'in kullandığı 07 BTA 035 plakalı motosiklet, sürücüsü öğrenilemeyen 07 AAL 110 plakalı kamyonet ile çarpıştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken motosiklet sürücüsü Mesut Umut Miş ile yolcu olarak bulunan Mustafa A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Kazaya karışan kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, motosiklet sürücüsü Mesut Umut Miş yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Miş'in cansız bedeni otopsi için savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken talihsiz gencin cenazesi bugün amcası ve yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Kadriye'ye götürüldü. Öte yandan 16 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden Mesut Umut Miş'in 2007 yılında 19 yaşında elektrik akımına kapılarak iş kazasında hayatını kaybeden ağabeyinin ismini aldığı öğrenildi. Ayrıca talihsiz gencin 5 yaşındayken annesini de hastalık nedeniyle kaybettiği belirtildi.

Ölen ağabeyinin ismini almış

Genç yaşta oğlunu kaybeden baba Ramazan Miş, oğluna 2007 yılında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden ağabeyinin ismini verdikleri belirterek, "Motosiklet tehlikeli, gençlere tavsiyem biz yandık, başkası da yanmasın. Arkadaşıyla birlikte kaza yapmış, okuldan gelmişti, motoru bizden habersiz alıp gitmiş. Bir saat sonrada kaza olmuş. Motosikleti tavsiye etmem kimseye, ben yandım başkaları da yanmasın. 2007 yılında Onun ismi de Mesut'tu, onu da elektrik çarptı. Doğunca ağabeyinin ismini koyduk. Daha sonra annesi 2013 yılında 5 yaşındayken annesi vefat etti. Hem annesi, hem babası oldum. Üzüntümüz büyük, tarifi yok. Allah kimseye evlat acısı vermesin" dedi.