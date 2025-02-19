16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü: Elinde uygunsuz görüntülerim vardı

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Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde 16 yaşındaki Merve A. tarafından öldürülen 23 yaşındaki Muhammet Varoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlanırken pedagog eşliğinde ifadesi alınan Merve A. cinayeti neden işlediğini anlattı.

"GÖRÜNTÜLERİ AİLEME VERMEKLE TEHDİT EDİYORDU"

Muhammet Varoğlu'nun erkek arkadaşı olduğunu belirten Merve A., "Muhammed ile 2 hafta önce sosyal medyadan tanışmıştık. Elinde bana ait uygunsuz görüntüler vardı. Kendisinden ayrıldığım taktirde bu görüntüleri aileme vermekle tehdit ediyordu. Uyuşturucu kullanmıştım. Tehdit edildiğim için evde ağabeyime ait tabancayı alarak kendisiyle buluşmak istedim. Silahı yanıma almamdaki amacım onu öldürmek değildi. Bana ait görüntüleri silmesi için ikna etmek içindi. Sonra Muhammet bana mesaj gönderip parkta buluşmak istedi. Parkta konuşurken tartıştık.

"ELİNİ HAVAYA KALDIRIP..."

Bana 'Arkadaşımın evine gidelim, orada konuşalım' dedi. Kendisi önde, bende arkasından yürüyordum. Evde kendisine görüntülerimi silmesini söyledim ve silahı çekip kendisine doğrulttum. O da elini havaya kaldırıp 'Tamam dur' sileceğim dedi. Bu sırada silah ateş aldı. Muhammet'le buluşmadan önce evde uyuşturucu kullanıp yanına gittim. Uyuşturucunun etkisi altındaydım. Ben onu çok sevmiştim. Bir hafta geçtikten sonra bana karşı niyetinin farklı olduğunu anladım. Bana defalarca temasta bulundu. Özel bölgelerime dokundu. Uygunsuz fotoğraflarımı çekti.

"BENİMLE İLİŞKİYE GİRMEK İÇİN TEKLİFTE BULUNDU"

Kendimi çok kötü hissettim. Benimle ilişkiye girmek için teklifte bulundu. Ben kabul etmedim. Kabul etmeyince de beni zorladı. Eğer onunla ilişkiye girmezsem görüntülerimi ağabeyime ve çevreme yayacağını söyledi. Çok kötü oldum, ben onu sevmiştim. Bana hap vermiş. Ben uyurken fotoğraflarımı çekmiş. Sonra tartıştık. Görüntüleri silmesini istedim. O hayır diye cevap verdi. Silahı çıkarınca silah elimde patladı. İlk defa silahı elime alıyordum. Ben çok korktum kapıyı açık bıraktım birileri gelip onu görsün diye. Sonra da teslim oldum. Böyle bir şey olacağını bilseydim silahı yanıma almazdım. Görüntülerin yayınlanmasına bile razı olurdum çok pişmanım.

"20 GÜNDÜR İLAÇ KULLANMIYORDU"

Sözcü'de yer alan habere göre; Merve'nin annesi S.B ise ifadesinde, kızının olaydan 2 ay önce tanımadığı biriyle kaçtığını, 6 ay önce psikolojik haplar kullanmaya başladığını belirterek "20 gündür ilaç kullanmıyordu. Olay günü bir arkadaşıyla buluşacağını söyledi. Eve geri döndü ve telefonun sim kartını çıkarıp telefonunu evde bırakarak markete gideceğini söyledi. Eve döndüğünde üzerinde silah olup olmadığını görmedim" dedi.

HAFIZLIK YAPIYORMUŞ

Öldürülen Muhammet'in babası S.V ile annesi G.V, ise, oğullarının hafız olduğunu, kuran kursunda ders verdiğini belirterek oğlunu öldüren Merve A.'dan şikayetçi olduğunu söylediler.