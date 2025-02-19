16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü: Elinde uygunsuz görüntülerim vardı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü: Elinde uygunsuz görüntülerim vardı

16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü: Elinde uygunsuz görüntülerim vardı

Diyarbakır'da 16 yaşındaki Merve A., 23 yaşındaki Muhammet Varoğlu'nu tabancayla öldürdü. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan Merve A., vurduğu kişinin erkek arkadaşı olduğunu ve gizlice özel görüntülerini çektiğini belirterek ''Elinde bana ait uygunsuz görüntüler vardı. Kendisinden ayrıldığım taktirde bu görüntüleri aileme vermekle tehdit ediyordu'' dedi.

19.02.2025 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde 16 yaşındaki Merve A. tarafından öldürülen 23 yaşındaki Muhammet Varoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlanırken pedagog eşliğinde ifadesi alınan Merve A. cinayeti neden işlediğini anlattı.

"GÖRÜNTÜLERİ AİLEME VERMEKLE TEHDİT EDİYORDU"

Muhammet Varoğlu'nun erkek arkadaşı olduğunu belirten Merve A., "Muhammed ile 2 hafta önce sosyal medyadan tanışmıştık. Elinde bana ait uygunsuz görüntüler vardı. Kendisinden ayrıldığım taktirde bu görüntüleri aileme vermekle tehdit ediyordu. Uyuşturucu kullanmıştım. Tehdit edildiğim için evde ağabeyime ait tabancayı alarak kendisiyle buluşmak istedim. Silahı yanıma almamdaki amacım onu öldürmek değildi. Bana ait görüntüleri silmesi için ikna etmek içindi. Sonra Muhammet bana mesaj gönderip parkta buluşmak istedi. Parkta konuşurken tartıştık.

"ELİNİ HAVAYA KALDIRIP..."

Bana 'Arkadaşımın evine gidelim, orada konuşalım' dedi. Kendisi önde, bende arkasından yürüyordum. Evde kendisine görüntülerimi silmesini söyledim ve silahı çekip kendisine doğrulttum. O da elini havaya kaldırıp 'Tamam dur' sileceğim dedi. Bu sırada silah ateş aldı. Muhammet'le buluşmadan önce evde uyuşturucu kullanıp yanına gittim. Uyuşturucunun etkisi altındaydım. Ben onu çok sevmiştim. Bir hafta geçtikten sonra bana karşı niyetinin farklı olduğunu anladım. Bana defalarca temasta bulundu. Özel bölgelerime dokundu. Uygunsuz fotoğraflarımı çekti.

"BENİMLE İLİŞKİYE GİRMEK İÇİN TEKLİFTE BULUNDU"

Kendimi çok kötü hissettim. Benimle ilişkiye girmek için teklifte bulundu. Ben kabul etmedim. Kabul etmeyince de beni zorladı. Eğer onunla ilişkiye girmezsem görüntülerimi ağabeyime ve çevreme yayacağını söyledi. Çok kötü oldum, ben onu sevmiştim. Bana hap vermiş. Ben uyurken fotoğraflarımı çekmiş. Sonra tartıştık. Görüntüleri silmesini istedim. O hayır diye cevap verdi. Silahı çıkarınca silah elimde patladı. İlk defa silahı elime alıyordum. Ben çok korktum kapıyı açık bıraktım birileri gelip onu görsün diye. Sonra da teslim oldum. Böyle bir şey olacağını bilseydim silahı yanıma almazdım. Görüntülerin yayınlanmasına bile razı olurdum çok pişmanım.

"20 GÜNDÜR İLAÇ KULLANMIYORDU"

Sözcü'de yer alan habere göre; Merve'nin annesi S.B ise ifadesinde, kızının olaydan 2 ay önce tanımadığı biriyle kaçtığını, 6 ay önce psikolojik haplar kullanmaya başladığını belirterek "20 gündür ilaç kullanmıyordu. Olay günü bir arkadaşıyla buluşacağını söyledi. Eve geri döndü ve telefonun sim kartını çıkarıp telefonunu evde bırakarak markete gideceğini söyledi. Eve döndüğünde üzerinde silah olup olmadığını görmedim" dedi.

HAFIZLIK YAPIYORMUŞ

Öldürülen Muhammet'in babası S.V ile annesi G.V, ise, oğullarının hafız olduğunu, kuran kursunda ders verdiğini belirterek oğlunu öldüren Merve A.'dan şikayetçi olduğunu söylediler.

Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü: Elinde uygunsuz görüntülerim vardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ramazan Ertaş:
    Ne güzel hikaye ya. Bu yaşta bu hikaye oscarlık. İşinize gelmeyince hemen uygunsuz görüntü tecavüz işinize gelince ben çok seviyorum 148 45 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    16 yaşındasın bu yaşta uygunsuz görüntü verecek kadar hangi ara büyüdünüz 159 17 Yanıtla
  • Tosbaa:
    kro yalanı hemen benim oğlum dürüst benim oğlum hafız hep ayni 97 21 Yanıtla
  • Osman Koca:
    herkes suçlu 111 1 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    hafızliğin geri kalanını ahirette tamamlarsın 84 19 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    o görüntüleri verirken aklım neredeydi 72 21 Yanıtla
  • Mustafa Sağdıç:
    Kurbanlara bile masum diyemediğimiz bir dönem 34 5 Yanıtla
  • Beyhan Gunes:
    Aileler kızlarının hatalarında bile arkalarında olacağına dair destek versinler.. Kız çok küçük hepimizin kızkardeşi evladı torunu olacak yaşta...Allah rahmet eylesin ama kızın iddalarının doğrulanması da çok basit..sadece telefon incelemesi yapılması yeterli.Erkek evlatlarınızı yetiştirirken kız çocuklarının her istediğinizi yaptırılacak meta olarak düşünmesine asla izin vermeyin..Çünkü her insanın kırılma noktası farklıdır..İkisine de çok yazık olmuş... 33 3 Yanıtla
  • mert çelik:
    demekkı 16 yasında yaptıgı yanlısı ıtıraf edıyor aılesı ogrensın ıstemıyor 18 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    iki haftada nasıl çok sevdin hikaye anlatma bize bu olayın evveliyatı vardır görüntüler gerçekten varsa hak etmiş 2 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
20:47 Ukrayna, Trump’ın Zelenskiy’e yönelik salvolarına karşı resti çekti Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 13 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 13 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
09:30 Cenk Eren, ünlü isimlere yıllar sonra ateş püskürdü: Allah cezasını veriyor Cenk Eren, ünlü isimlere yıllar sonra ateş püskürdü: Allah cezasını veriyor
09:24 Altın çifte rekor kırdı Altın çifte rekor kırdı
09:19 Virüslü domates alarmı Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı Virüslü domates alarmı! Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:27 Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi Adreslerden cephanelik çıktı Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 22:09:26. #1.11#
SON DAKİKA: 16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü: Elinde uygunsuz görüntülerim vardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.