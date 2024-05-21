16 yaşındaki Uğur Oğurlu son yolculuğuna uğurlandı

Cumayeri ilçesine bağlı Taşlık Köyü'nde şarampole uçan traktör altında kalarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Uğur Oğurlu, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Düzce'nin Cumayeri İlçesi'nde 19 Mayıs'ta Taşlık Köyü'nde meydana gelen kazada 16 yaşındaki Uğur Oğurlu şarampole uçan traktörün altında kalarak yaşamını yitirmişti. Uğur Oğurlu son yolculuğuna Cumayeri Merkez Caminde kılınan öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cumayeri mezarlığında toprağa verildi.
Acılı aileyi Cumayeri Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel ve Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'da yalnız bırakmadı. - DÜZCE
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