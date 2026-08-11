16 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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16 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

16 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı
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Tekirdağ Şarköy'de, hapis cezası bulunan Ö.Ö. JASAT tarafından yakalanarak tutuklandı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, hakkında 16 yıl 10 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, JASAT ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmada, "Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek", "Basit Yaralama", "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık", "Şantaj" ve "Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama" suçlarından aranan ve hakkında 16 yıl 10 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö. (42), Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerince yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Güvenlik, 3. Sayfa, Şarköy, JASAT, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 16 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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