Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Hilvan ilçesinde yakaladı.
Hilvan jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde, hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından aranması ve 16 yıl kesinleşmiş cezası bulunan D.A. isimli şahıs yakalandı.
Yakalanan şahsın adli makamlara sevk edileceği belirtildi. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3. Sayfa › 16 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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