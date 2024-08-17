17 Ağustos Gölcük Depremi'nin 25. Yıldönümünde Gemlik'te Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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17 Ağustos Gölcük Depremi'nin 25. Yıldönümünde Gemlik'te Anma Programı Düzenlendi

17 Ağustos Gölcük Depremi\'nin 25. Yıldönümünde Gemlik\'te Anma Programı Düzenlendi

17 Ağustos Gölcük Depremi'nin 25.yıldönümünde Bursa'nın Gemlik ilçesinde duygulandıran anma programı ve nefes kesen bir tatbikat düzenlendi.

17.08.2024 12:27  Güncelleme: 12:29
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17 Ağustos Gölcük Depremi'nin 25.yıldönümünde Bursa'nın Gemlik ilçesinde duygulandıran anma programı ve nefes kesen bir tatbikat düzenlendi.

Programa Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri ile Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAGDER) arama kurtarma ekibi ve emniyet güçleri katıldı.

Ekipler, Gemlik Cumhuriyet Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm nedeniyle yeniden inşa edilmek üzere yıkılan 15 bloklu bir sitenin enkazında toplandı. Depremin meydana geldiği saat 03.02'de sirenler çalındıktan sonra tatbikat yerine tam teçhizatlı olarak gelen arama kurtarma ekipleri, enkaz alanında sembolik arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

"Gemlik'i depreme dirençli hale getirmeliyiz"

MAGDER Bursa Şubesi Başkanı Yusuf Yumru, 17 Ağustos Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek "Bir anma programından çok hatırlatma programı. Gemlik'in önceliği dirençli hale gelmek olmalı. Bu şehrin her an afet olabilecek gibi hazırlanması gerekiyor. Vatandaşa burada büyük iş düşüyor. Geleceğe mal bırakmak kaygısıyla kentsel dönüşüme razı olunmuyor. Herkes bir şeylerden fedakarlık yapmalı. Uzlaştırıcı olunmalı. Dönüşüm sağlanması için halkımızın kurumlarımıza güveni sağlanmalı. Gemlik'te yapı stokları belirlendi, elimizde proje var. Allah, aldığımız eğitimlere muhtaç etmesin" dedi.

"Kentsel dönüşüm ile deprem riskini hafifleteceğiz"

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise, 17 Ağustos'un üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen bütün ülkede aynı endişelerin yaşandığını belirterek Gemlik'in deprem kuşağı üzerinde olduğunu hatırlattı. Başkan Deviren şöyle konuştu: "Deprem gerçeğini unuttuğumuzda, felaketin boyutlarının ileriye gidebileceğini düşünmemiz gerekiyor. Gemlik'in taşıdığı riskleri vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Bütün kurumlarla iş birliği içerisinde alacağımız önlemlerle, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Gemlik'in korkulu rüyasını hafifleteceğiz. Deprem konusunda her zaman hazırlıklı olmalı, önlemlerimizi arttırmalıyız. Biz anlatmaya ve çalışmaya devam edeceğiz." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 17 Ağustos Gölcük Depremi'nin 25. Yıldönümünde Gemlik'te Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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