17 Aylık Bebek Pencereden Düştü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde evlerinin pencereden düşen 17 aylık kız bebek yaralandı.

Olay, Beyşehir'e bağlı Üzümlü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.Z.K. isimli 17 aylık kız bebek henüz belirlenemeyen bir nedenle evlerinin penceresinden zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düştüğü öğrenilen bebek, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada acil serviste ilk müdahalesi yapılan bebeğin ileri tetkik ve tedavi amacıyla Konya'ya sevk edildiği bildirildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA