17 farklı suçtan 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari Adana'da yakalandı - Son Dakika
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17 farklı suçtan 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari Adana'da yakalandı

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17 farklı suçtan 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari Adana\'da yakalandı
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Adana'da 17 farklı dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçundan 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Adana'da 17 farklı dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçundan hakkında 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, 17 farklı dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçundan 20 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
DolandırıcılıkDolandırıcıGüvenlik3. SayfaGüncelAdanaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: 17 farklı suçtan 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari Adana'da yakalandı - Son Dakika
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