17 Yaşındaki Atlas Çağlayan'ın Davası Başladı - Son Dakika
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17 Yaşındaki Atlas Çağlayan'ın Davası Başladı

17 Yaşındaki Atlas Çağlayan\'ın Davası Başladı
09.06.2026 20:58
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Güngören'de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın davasında sanık için 21 yıl 7 ay hapis talep edildi.

İstanbul'un Güngören ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasında Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Sanık hakkında, 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı talep edildi.

Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda görülen duruşma, basın mensuplarına ve izleyiciye kapalı olarak yapıldı. Duruşmada, sanık E.Ç. (14), hayatını kaybeden Çağlayan'ın müşteki ailesi ile 4 mağdur ve tarafların avukatları hazır bulundu.

21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası talebi

İlk duruşmada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcılık zanlı E.Ç. hakkında, Atlas Çağlayan'a yönelik 'çocuğa karşı öldürme', mağdurlar D.Ç., R.E.O., T.U.A. ile Y.O.O.'Ya karşı 'silahla tehdit' ile '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından toplamda 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Duruşma ertelendi

Açıklanan mütalaa sonrası duruşmaya ara verildi. Aranın ardından mahkeme, açıklanan mütalaaya karşı tarafların savunma yapabilmesi ve beyanda bulunmaları için süre verilmesine ve sanık E.Ç.'nin tutukluluk halinin de devamına hükmederek, duruşmayı 8 Eylül tarihine erteledi. Gelecek celse mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

"Sanki Atlas'ın katledilmesinde hiçbir parmakları yokmuş gibi davrandılar"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan annesi Gülhan Ünlü, "İlk duruşmaydı. Bütün taleplerimiz reddedildi. Sadece onaylanan talebimiz katilin kemik yaşına bakılması, doğum belgesine bakılması. Diğer dört katil gözlerimizin içine bakarak elini sallayarak buradan çıktı gitti. Hiçbir şekilde iddialarda ne konuştuysak, 5 aydır ne için çabaladıysak, ne anlattıysak hiçbiri duyulmamış. Kamera görüntülerinin bir sonraki duruşmada canlı bir şekilde, ekranda gösterilmesini istedim. Bu talebim de reddedildi. Onun dışında diğer zaten bir tanesinin hasta olduğu iddia edildi. Bir tanesi zaten 12 yaşında. A.H.'nin parmak izinin çıkmamasına kendisi de çok şaşırdı. Hepsi içeride birbirini sattı diyeyim, öyle söyleyeyim. Diğerleri E.Ç.'ye karşı tek bir suçlu oymuş gibi davrandılar. Bize destek veriyormuş gibi davrandılar. Sanki Atlas'ın katledilmesinde hiçbir parmakları yokmuş gibi davrandılar. Dosyada bir sürü eksik var. Dosyada bunların kendi aralarında konuştukları madde var, kullanımı var. Bunun için de ayrı bir dava açılmış bizim dışımızda" şeklinde konuştu.

"Aile hakkında kasten ölüme sebebiyet suçundan suç duyurusunda bulunduk"

Ailenin avukatı Mehtap Yılmaz ise açıklamasında, "Sanık, Atlas ve arkadaşlarının kendisini tahrik ettiğini ve onlara baktığı, küfür ettiği konusunda iddialar ileri sürdü. Bu savunmaların ne kadar gerçeğe uygun olmadığı ortadadır. Bu nedenle zaten iddia makamı da mahkumiyeti yönünde talepte bulundu. Ancak biz tabii ki bunun yeterli olmadığı düşüncesindeyiz. Bizim taleplerimiz vardı. Önce de bazı olaylarda biliyorsunuz bu olaylar çok fazla artarak devam etti. Aile hakkında bir suç duyurumuz da vardı. Çünkü bu bıçağın aileye ait olduğu konusunda iddialar vardı, tanık beyanları vardı. Baba hakkında iddialar vardı. Çünkü baba 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan dolayı şu anda cezaevinde. S.S.Ç.'nin de fotoğraflarına baktığımız zaman, dosya içerisindeki telefonu ele geçirilmiş. Telefonlardaki fotoğraf ve videolarında da biz bu silahla çekilmiş, bıçakla çekilmiş fotoğraf ve videoları görüyoruz. Aile hakkında biz ihmali davranışla kasten ölüme sebebiyet suçundan dolayı bir suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Çağlayan, İstanbul, Cinayet, Eylül, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 17 Yaşındaki Atlas Çağlayan'ın Davası Başladı - Son Dakika

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