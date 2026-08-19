17 Yaşındaki Çocuk Uyuşturucu ile Tutuklandı
Samsun'da 17 yaşındaki H.Ö., 1,209 sentetik ecza ile yakalanarak tutuklandı.
Samsun'da Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu hapla yakalanan 17 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında H.Ö. (17), bin 209 adet sentetik ecza ile yakalandı. Gözaltına alınan çocuk, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan H.Ö., tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Kaynak: İHA
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