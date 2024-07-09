17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş - Son Dakika
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17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, annesi Figen Bezmez'in boğazını keserek öldüren Doğukan D. için istenen ceza belli oldu. Bekmez'in boynunda farklı ölçülerde 3 kesi olduğu tespit edildi, kavganın 'D vitamini' ile ilgili tahlil sebebiyle çıktığı öğrenildi.

09.07.2024 11:38
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, annesi Figen Bezmez'in (47) boğazını keserek öldüren Doğukan D.'nin (17) hazırlanan iddianamede 24 yıla kadar hapis talep edildi. İddianamede Bezmez'in otopsi raporuna da yer verilip, boyun bölgesinde 4, 7 ve 15 santimetre olmak üzere 3 farklı kesinin olduğu belirtildi.

Bodrum'da yaşayan Figen Bezmez, geçen yıl 24 Kasım'da, saat 18.00 sıralarında, boşandığı eşinden olan oğlu Doğukan D.'nin kendisini çağırması üzerine Umurça Mahallesi Yaka Sokak'taki evine gitti. Oğluyla aralarında tartışma çıktı. Kapıyı kilitleyen Doğukan D., annesini darbedip, bıçakla saldırdı. Bezmez, darp ve boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Güçlükle kilitli kapıyı açarak dışarı çıkan Bezmez, evin bahçesinde düşüp, hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan Doğukan D., bir gün sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş

24 YIL HAPİS CEZASI İSTEMİYLE İDDİNAME HAZIRLANDI

Soruşturmanın ardından Doğukan D. hakkında, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadın yakınına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İki sayfalık iddianamede, Figen Bezmez'in, oğlu Doğukan D.'nin istememesi nedeniyle olayın yaşandığı tarihe kadarki 1 aylık sürede çocuklarıyla aynı evde değil, bir otelde kaldığı belirtildi. Bezmez'in yemek ve temizlik işleri gibi ihtiyaçları için ara sıra eve gittiği kaydedildi. Bezmez'in küçük oğlu E.D.'nin ise gündüzleri annesinin yanına gittiği ve geceleri uyumak için ağabeyinin yanına geldiği belirtildi.

17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş

"KAN TAHLİLİNDE D VİTAMİNİ DEĞERİM YOK"

İddianamede Figen Bezmez'in, olaydan bir gün önce spor salonunda başı döndüğünü anlatması üzerine oğlu Doğukan D.'ye sağlık ocağına giderek D vitamini değerlerini kontrol ettirmek için kan tahlili yaptırma teklifinde bulunduğu ifade edildi. Doğukan D.'nin annesinin bu teklifini kabul edip, kan verdiği ardından da tahlil sonuçların alıp, birlikte eve döndükleri belirtildi. Daha sonra yaşananlara ise iddianamede, şöyle yer verildi:

"Tahlil sonuçlarında 'D' vitamini değerlerinin bulunmadığını gören Doğukan D. sinirlenip, annesine bağırmaya başladı. Bezmez, bunun üzerine tekrar sağlık ocağına gitti. Figen Bezmez, bir süre sonra oğlunu telefonla arayıp, sağlık ocağında 'D' vitaminine bakılmadığı için sonuçta olmadığını söyledi. Bunun üzerine Doğukan D.'nin 'Sen benden boş yere 4 tüp kan aldırdın. Ben de senin 4 tüp kanını akıtacağım, eve gel' dediği belirtildi. Oğlunun durumundan endişelenen Bezmez, otele gelip küçük oğlu E.D. ve otel çalışanı bir kadınla oğlunun yaşadığı eve gitti. Ancak, Doğukan D. sadece annesini eve aldı. Annesini yumruklayarak darbetti, ardından da kapıyı kilitledi. Bu sırada Bezmez, 'Kapıyı aç, kilitleme ne olursun, yapma oğlum, özür dilerim' dedi. O sırada oğlu E.D ile otel çalışanı kadın kapıyı açmak için çalıştı. Kapının bir anda açılmasıyla Figen Bezmez boğazı kesik halde dışarı çıktı ve evinin önüne yığılarak olay yerinde yaşamını yitirdi."

17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş

OTOPSİ RAPORUNA GÖRE BOYNUNDA 3 FARKLI KESİK VARMIŞ

İddianamede Bezmez'in otopsi raporu da yer aldı. Raporda Figen Bezmez'in boyun bölgesinde 4, 7 ve 15 santimetre olmak üzere 3 farklı kesinin olduğu belirtildi. Doğukan D.'nin emniyette suçunu kabul ettiği ancak tutuklama safhasında çıkarıldığı mahkemede susma hakkını kullandığı da iddianameye girdi.

17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş
Kaynak: DHA

D Vitamini, Doğukan, Bodrum, Muğla, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • tuncay doğancı: Kısasa kısas gerekli! 21 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Şeriat yokki bi iranın tırnağı olamıyor bu adalet 12 8 Yanıtla
  • Hakim ATMACA: Bu yaşamayı hak etmiyo 18 0 Yanıtla
  • Taner Ozkaya: çok övündüğünüz Z kuşağı gümbür gümbür geliyor 15 2 Yanıtla
  • Hakan Korkmaz: 24 yıl çok az ağırlaştırılmış müebbet verilmesi gerek. 12 0 Yanıtla
  • poyraz can: 24 yıl hapis cezası mı bu ülke bitmiş ama şaka filan yapmıyorum gerçekten bitmiş. 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Güven: yarabbim ya D vitamini sonucu bir günde çıkmaz ki. hale bak 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar: KADIN YAVAŞ YAVAŞ KENDİ SONUNU HAZIRLAMIŞ. AYRILMIŞ BİR ÇİFT VE HER ŞEYİ SORUNSUZ ALINAN VE VERİLEN BİR ÇOCUK İŞTE DÜNYAYI BEN YARATTIM ÖZ GÜVENİ İLE BÜYÜTÜLEN KİŞİ DURMAYI BİLMEZ KİŞİLİK. HER İSTEĞİ YAPILMAMALI ÇOCUKLAR IN VE DİSİPLİN İ. ÖĞRENMESİ GEREK EN ÖNEMLİSİ. DİNİ TABİ OLUP ASIL GERÇEKLER İ ÖĞRETİLMELİ. 0 0 Yanıtla
  • null: Ne Allah sevgisi var,ne vatan sevgisi var,ne aile baba sevgisi car,ama sebep D vitamini tahliliymiş,D olmaz B olur,inançsız insan herşeyi yapar,dağda terörüstte olur,evde katilde.. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş - Son Dakika
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