17 Yaşındaki Genç Kız Annesini Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

17 Yaşındaki Genç Kız Annesini Bıçaklayarak Öldürdü

17 Yaşındaki Genç Kız Annesini Bıçaklayarak Öldürdü

Kayseri'de bir genç, tartıştığı annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

23.03.2025 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 17 yaşındaki genç kız, tartıştığı annesini göğsü ve sırtından defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Konak Caddesi'nde meydana gelen olayda M.C. (17) ile annesi T.C. (44) arasında evde yalnız oldukları sırada tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle M.C., eline aldığı bıçakla annesini defalarca bıçakladı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde T.C.'nin göğüs ve sırt bölgelerinden aldığı bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından T.C.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Annesini öldüren M.C. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, acı haberi duyan yakınları eve gelerek gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Kocasinan, Politika, 3-sayfa, kayseri, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 17 Yaşındaki Genç Kız Annesini Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli Belediyesi’ne kayyum atanması bekleniyor Başkandan el yazısıyla ilk mesaj Şişli Belediyesi'ne kayyum atanması bekleniyor! Başkandan el yazısıyla ilk mesaj
Yenikapı’daki Nevruz kutlamasında çalınan kemençe alandakileri coşturdu Yenikapı'daki Nevruz kutlamasında çalınan kemençe alandakileri coşturdu
İmamoğlu’nun hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı
Dilek İmamoğlu’ndan eşinin tutuklanmasına ilk tepki: Alnımız ak, başımız dik Dilek İmamoğlu'ndan eşinin tutuklanmasına ilk tepki: Alnımız ak, başımız dik
Merkez Bankası, banka yöneticilerini olağanüstü toplantıya çağırdı Merkez Bankası, banka yöneticilerini olağanüstü toplantıya çağırdı
Özel: İmamoğlu şu anda cezaevi yolundadır, bir yandan da Cumhurbaşkanlığı yolundadır Özel: İmamoğlu şu anda cezaevi yolundadır, bir yandan da Cumhurbaşkanlığı yolundadır
Partililer Özgür Özel’i çıldırttı: Ben buradayım, susun Partililer Özgür Özel'i çıldırttı: Ben buradayım, susun
İsmail Kartal, İran’da ayın teknik direktörü seçildi İsmail Kartal, İran'da ayın teknik direktörü seçildi
İmamoğlu’na destek için sandık başına giden şarkıcı Hatice’nin kıyafeti dikkat çekti İmamoğlu'na destek için sandık başına giden şarkıcı Hatice'nin kıyafeti dikkat çekti
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı

08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:40 Rize’de İmamoğlu’na destek yürüyüşünde arbede Rize'de İmamoğlu'na destek yürüyüşünde arbede
08:13 Kabine bugün toplanıyor Ana gündem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma
07:48 Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı
07:07 Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
14:46 İmamoğlu’na destek için sandık başına giden şarkıcı Hatice’nin kıyafeti dikkat çekti İmamoğlu'na destek için sandık başına giden şarkıcı Hatice'nin kıyafeti dikkat çekti
14:33 İsmail Kartal, İran’da ayın teknik direktörü seçildi İsmail Kartal, İran'da ayın teknik direktörü seçildi
14:23 Partililer Özgür Özel’i çıldırttı: Ben buradayım, susun Partililer Özgür Özel'i çıldırttı: Ben buradayım, susun
14:16 Özel: İmamoğlu şu anda cezaevi yolundadır, bir yandan da Cumhurbaşkanlığı yolundadır Özel: İmamoğlu şu anda cezaevi yolundadır, bir yandan da Cumhurbaşkanlığı yolundadır
13:58 Merkez Bankası, banka yöneticilerini olağanüstü toplantıya çağırdı Merkez Bankası, banka yöneticilerini olağanüstü toplantıya çağırdı
13:50 Dilek İmamoğlu’ndan eşinin tutuklanmasına ilk tepki: Alnımız ak, başımız dik Dilek İmamoğlu'ndan eşinin tutuklanmasına ilk tepki: Alnımız ak, başımız dik
13:38 İmamoğlu’nun hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı
13:31 Yenikapı’daki Nevruz kutlamasında çalınan kemençe alandakileri coşturdu Yenikapı'daki Nevruz kutlamasında çalınan kemençe alandakileri coşturdu
13:29 Şişli Belediyesi’ne kayyum atanması bekleniyor Başkandan el yazısıyla ilk mesaj Şişli Belediyesi'ne kayyum atanması bekleniyor! Başkandan el yazısıyla ilk mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2025 09:52:10. #7.13#
SON DAKİKA: 17 Yaşındaki Genç Kız Annesini Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement