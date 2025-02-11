Sosyal Medya Tartışması Cinayetle Sonuçlandı - Son Dakika
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Sosyal Medya Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

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17 yaşındaki genç sosyal medyadaki tartışma sonrası öldürülmüş Cinayetle son bulan kavgayla ilgili 5 şüpheli adliyeye sevk edildi Gaziantep'te 17 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

11.02.2025 12:24
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17 yaşındaki genç sosyal medyadaki tartışma sonrası öldürülmüş

Cinayetle son bulan kavgayla ilgili 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te 17 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cinayetle son bulan kavganın sosyal medyadaki tartışma sonrası yaşandığı ortaya çıktı.

Olay, 9 Şubat akşamı Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, iki grup genç arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki Eyüp Arıcı, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne hayatını kaybetmişti.

5 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı

Olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde İ.E.Ö.ile A.S.P.isimli 5 şüpheli adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 adet av tüfeği ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Sosyal medyada başlayan tartışma parkta cinayetle son bulmuş

Gözaltına alınan şüpheli şahısların, emniyetteki ifadelerinde olayın sosyal medyada yaşanan sözlü tartışmanın ardından buluştukları parkta yaşandığını söyledikleri öğrenildi. Şüpheli 5 şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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