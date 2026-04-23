17 Yaşındaki Genç Yabani Ot ve İlaçtan Zehirlendi - Son Dakika
23.04.2026 09:31
Batman'da genç, yediği yabani ot sonrası kontrolsüz ilaç kullanarak zehirlendi; hastaneye kaldırıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Bağlıca köyünde, hayvanlarını otlatırken yediği ottan rahatsızlanan ve ardından kontrolsüz ilaç kullanan 14 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bağlıca köyünde ailesiyle birlikte hayvancılık yapan Semih E.(14), arazide hayvanları otlattığı sırada bir tür yabani ot yedi. Bir süre sonra fenalaşan Semih E., rahatsızlığının geçmesi için kendi imkanlarıyla ilaç içti. Ağrısının dinmediğini düşünerek üst üste iki kez daha ilaç alan genç, ilaçların etkisiyle zehirlenerek durumu daha da ağırlaştı. Durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine köye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine getirilen Semih E., ileri tetkik ve tedavi amacıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Advertisement
