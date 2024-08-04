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17 yaşındaki gencin cesedi viyadükte bulundu

KAYSERİ - Kayseri'de ailesinin bir süredir haber alamadığı 17 yaşındaki genç, Derevenk Viyadüğü'nde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre bir süredir M.C.'den haber alamayan aile, durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından Talas ilçesinde bulunan Derevenk Viyadüğü'nde polis ekipleri arama yaptı. Dron ile yapılan aramada M.C.'nin cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu. AFAD, UMKE, İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sonucu M.C.'nin cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.