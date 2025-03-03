17 Yaşındaki Kızın Çağrısıyla Babaya Uzaklaştırma Kararı - Son Dakika
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17 Yaşındaki Kızın Çağrısıyla Babaya Uzaklaştırma Kararı

İzmir'de bir genç kız, bağımlı babasından korunmak için çağrı yaptı, savcılık devreye girdi.

03.03.2025 19:42
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17 yaşındaki kız sosyal medyadan çağrı yapmıştı, bağımlı babaya uzaklaştırma kararı

İzmir'de genç kızın çağrısına savcılık el attı, 100 metreden yakın kalamayacak

İZMİR - İzmir'de yaşayan 17 yaşındaki bir kız çocuğunun, babasının uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu söyleyip yardım çağrısında bulunması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi. Gözaltına alınan baba hakkında, mağdurların evine ve 100 metreden fazla yanına yaklaşmamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına ilişkin karar verildi.

İzmir'de yaşayan 17 yaşındaki Behice adlı bir kız çocuğu, sosyal medyadan paylaştığı videoda babasının madde bağımlısı olduğunu ve hem kendisine hem ailesine şiddet uyguladığını söyledi. Babasının halüsinasyonların giderek arttığını ve işin tehlikeli boyutlara ulaştığını anlatan Behice, kimse zarar görmeden gerekenin yapılmasını istedi. Bunun üzerine devreye giren İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olaya el koydu. Yürütülen soruşturma kapsamında, Behice ve ailesi, Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Görüşme Odasında uzmanlarla görüşme yaptı. Behice'ye verilen pedagog ile sağlanan psikososyal ve avukat eşliğinde sağlanan hukuki destek ile görüşleri alındı.

100 metreden yakın olamayacak

Behice ve annesinin alınan ifadelerinde, babadan şikayetçi olmamaları üzerine E.A. hakkında mağdurların evine ve 100 metreden fazla yanına yaklaşmamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ayrıca E.A. hakkında bağımlılıktan kurtulmak amacıyla tedavi tedbiri uygulanması talep edildi. Suç mağduru kadın ve çocukların korunmasına yönelik gerekli tedbirler alınmak üzere durum ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğüne bildirildi.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Sağlık, İzmir, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 17 Yaşındaki Kızın Çağrısıyla Babaya Uzaklaştırma Kararı - Son Dakika

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