17 yıl sonra cezaevinden çıktı, oto hırsızlığına karışıp tekrar tutuklandı...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

17 yıl sonra cezaevinden çıktı, oto hırsızlığına karışıp tekrar tutuklandı...Hırsızlık anları kamerada

İzmir ve Manisa'da oto ve plaka hırsızlığına karışan şüpheli E.Ö., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önce işlediği oto hırsızlığı suçlarından tutuklandığı ve 17 yıl cezaevinde kaldığı, 2023 yılı sonunda serbest kalarak suç işlemeye devam ettiği öğrenildi.

28.04.2024 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 yıl sonra cezaevinden çıktı, oto hırsızlığına karışıp tekrar tutuklandı...Hırsızlık anları kamerada

İZMİR - İzmir ve Manisa'da oto ve plaka hırsızlığına karışan şüpheli E.Ö., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlığı Büro Amirliği Ekipleri, oto ve plaka hırsızlıklarını hedef alarak harekete geçti. İzmir ve Manisa ilinde yaklaşık 3 ay süren sıkı çalışmalar neticesinde, güvenlik kamerası görüntülerinden; adet oto hırsızlığı, adet otodan plaka hırsızlığı, Manisa İlinden adet oto hırsızlığı konularını gerçekleştiren şüpheli E.Ö. yakalandı. Şahsın üzerinden çıkan ve suçtan elde ettiği tespit edilen 5 bin TL paraya el konulduğu ve şüpheli tarafından çalınan plakalar ile araç bulunarak sahiplerine teslim edildiği ifade edildi. Gözaltına alınan E. Ö. İse çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin 2006 yılında işlediği oto hırsızlığı suçlarından tutuklandığı, 17 yıl cezaevinde kaldığı, 2023 yılı sonunda denetimli olarak serbest kalarak suç islemeye kaldığı yerden devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Manisa, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 17 yıl sonra cezaevinden çıktı, oto hırsızlığına karışıp tekrar tutuklandı...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:59 Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü
16:56 İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
15:26 Türk vatandaştan “Milliyet farkı“ ücreti aldılar Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi Türk vatandaştan "Milliyet farkı" ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi
14:52 Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın
19:05 Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu
18:50 Bounemouth’u sırtladı Enes Ünal, performansıyla Premier Lig’e damga vurdu Bounemouth'u sırtladı! Enes Ünal, performansıyla Premier Lig'e damga vurdu
18:28 Alanyaspor, İstanbulspor’u 6-0 mağlup etti Alanyaspor, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti
17:04 Londra derbisi nefes kesti 5 gollü maçta zafer Arsenal’in Londra derbisi nefes kesti! 5 gollü maçta zafer Arsenal'in
16:24 Samsun’da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu Samsun'da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu
16:17 Adana’da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti Adana'da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti
16:04 İBB’nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur’un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu İBB'nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur'un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu
14:27 Ankara’da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi Ankara'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
14:11 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 19:32:41. #1.11#
SON DAKİKA: 17 yıl sonra cezaevinden çıktı, oto hırsızlığına karışıp tekrar tutuklandı...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement