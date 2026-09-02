18 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 153 tutuklama, 246 milyon liralık vurgun

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik 18 ilde düzenlenen operasyonlarda, vatandaşları 246 milyon lira dolandıran 153 kişinin tutuklandığı duyuruldu.

351 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik polis tarafından operasyon düzenlendiği duyuruldu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "18 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda vatandaşlarımızı 246 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 281 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 153'ü tutuklandı. 128'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında 351 Milyon lira işlem hacmi olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

ÇEŞİTLİ İLANLARLA DOLANDIRDILAR

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, "Yakalanan şüphelilerin; yüksek kazanç vaadiyle, kendilerini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtarak sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden araç, ev, yedek parça satışı ve araç kiralama ilanları vererek, kendilerini internet/iletişim firması temsilcisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi" denildi.

Bakanlık açıklamasında, vatandaşları mağdur ederek haksız kazanç elde eden suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.