18 yaşındaki yatalak kız evde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

18 yaşındaki yatalak kız evde ölü bulundu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 18 yaşındaki yatalak kız evinde ölü bulundu. Yatalak olan Gaye Hatice Gülen'i ailesi uyandıramayınca 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda genç kız hayata döndürülemeyerek hastanede hayatını kaybetti. Olayın şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

17.05.2024 22:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

18 yaşındaki yatalak kız evde ölü bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 18 yaşındaki yatalak kız evde ölü bulundu.

Olay, Sarımeşe Mahallesi Altunhisar Caddesi'nde bulunan apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatalak olan 18 yaşındaki Gaye Hatice Gülen'i ailesi uyandıramayınca 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran genç kızı hayata döndürmek için kalp mesajı yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kızın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayın şüpheli bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

İnceleme, Kartepe, Kocaeli, Hatice, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 18 yaşındaki yatalak kız evde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 02:31:00. #1.12#
SON DAKİKA: 18 yaşındaki yatalak kız evde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement