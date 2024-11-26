18 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Nazilli\'de Yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşitli suçlardan 18 yıl 9 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalarda " Hırsızlık, Mala Zarar Verme, Konut Dokunulmazlığının İhlali" suçlarından 18 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların artarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN