18 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Nazilli'de Yakalandı - Son Dakika
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18 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Nazilli'de Yakalandı

18 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Nazilli\'de Yakalandı

Nazilli'de 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan B.K. isimli şahıs polis tarafından yakalandı.

26.11.2024 11:14
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşitli suçlardan 18 yıl 9 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalarda " Hırsızlık, Mala Zarar Verme, Konut Dokunulmazlığının İhlali" suçlarından 18 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların artarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Nazilli, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 18 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Nazilli'de Yakalandı - Son Dakika

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