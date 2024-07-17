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18 yıl hapis cezasıyla aranan hırsız Seyhan polisinden kaçamadı

ADANA - Adana'da hırsızlık suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Seyhan polisi tarafından yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, 5 Ocak Mahallesi'nde şüphelendiği Salih G.'yi durdurdu. Çelişkili ifadeler veren Salih G.'nin GBT sorgusu yapıldığında hırsızlık suçundan 3 farklı dosyadan 18 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.

Firari hükümlü polis merkezine götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheli cezaevine götürüldü.

Öte yandan, firari hükümlünün hırsızlık suçunun yanı sıra uyuşturucu satma, kasten yaralama gibi suçlardan toplamda 19 kaydı olduğu da öğrenildi.