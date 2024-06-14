18 yıllık cinayette 3 kişiye toplam 5 kez ağırlaştırılmış müebbet verildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

18 yıllık cinayette 3 kişiye toplam 5 kez ağırlaştırılmış müebbet verildi

Elazığ'da 21 Mayıs 2003'te öldürülen ve zanlıları 18 yıl sonra bulunan Ruhi Canpolat olayına ilişkin davada 2 sanığa ikişer kez, bir sanığa da bir kez olmak üzere toplam 5 ağırlaştırılmış hapis cezası verildi. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı 2 Şubat 2021'de yeniden açtı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 10 ay süren titiz çalışmalar sonucunda olaya ilişkin 2'si kadın 9 şüpheli tespit edildi. Ekipler, 4 Kasım 2021'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek, zanlıları yakalayıp gözaltına aldı. Ruhi Canpolat olayına ilişkin dava görülmüş ve 7 Aralık 2022'de karar açıklanmıştı. Kararda, Ruhi Canpolat'ın eski eşi Azime Ş. ile Cevdet Ş. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası verilirken tutuklu sanıklardan Temur Ş. hakkında ise beraat kararı verdi. Avukatın itirazı üzerine karar istinafa taşındı. Yapılan incelemede 'Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması' nedeni ile beraat eden Temur Ş. hakkında tutuklama kararı verildi. 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmanın ardından mahkeme heyeti tarafından sanık Temur Ş.'ye Ruhi Canpolat'ı tasarlayarak kasten öldürme suçundan dolayı 2 kez ağırlaştırışmış, Azime Ş.'ye 2 kez ağırlaştırılmış ve Cevdet Ş'ye bir kez ağırlaştırılmış hapis cezası verdi.

14.06.2024 00:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- 18 yıllık cinayette 3 kişiye toplam 5 kez ağırlaştırılmış müebbet verildi

ELAZIĞ - Elazığ'da 21 Mayıs 2003'te öldürülen ve zanlıları 18 yıl sonra bulunan Ruhi Canpolat olayına ilişkin davada 2 sanığa ikişer kez, bir sanığa da bir kez olmak üzere toplam 5 ağırlaştırılmış hapis cezası verildi.

Elazığ'da 21 Mayıs 2003'te Ruhi Canpolat hakkında kayıp başvurusunda bulunulmuş fakat şahsın uzun süre bulunamamıştı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı 2 Şubat 2021'de yeniden açtı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 10 ay süren titiz çalışmalar sonucunda olaya ilişkin 2'si kadın 9 şüpheli tespit edildi. Ekipler, 4 Kasım 2021'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek, zanlıları yakalayıp gözaltına aldı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadeler sırasında kayıp şahıs Ruhi Canpolat'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Ruhi Canpolat olayına ilişkin dava görülmüş ve 7 Aralık 2022'de karar açıklanmıştı. Kararda, Ruhi Canpolat'ın eski eşi Azime Ş. ile Cevdet Ş. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası verilirken tutuklu sanıklardan Temur Ş. hakkında ise beraat kararı verdi.

Avukatın itirazı üzerine karar istinafa taşındı. Yapılan incelemede 'Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması' nedeni ile beraat eden Temur Ş. hakkında tutuklama kararı verildi. 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmanın ardından mahkeme heyeti tarafından sanık Temur Ş.'ye Ruhi Canpolat'ı tasarlayarak kasten öldürme suçundan dolayı 2 kez ağırlaştırışmış, Azime Ş.'ye 2 kez ağırlaştırılmış ve Cevdet Ş'ye bir kez ağırlaştırılmış hapis cezası verdi.

Kaynak: İHA

Elazığ Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Operasyon, Aralık, Elazığ, Mahkeme, Cinayet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 18 yıllık cinayette 3 kişiye toplam 5 kez ağırlaştırılmış müebbet verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:49 İsrail’den Lübnan’a saldırı Çok sayıda yaralı var İsrail'den Lübnan'a saldırı! Çok sayıda yaralı var
23:40 Dilan Polat’ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında tahliye kararı verildi Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında tahliye kararı verildi
22:15 HSK’da kritik atama: Sinan Ateş davasında görevden alınan savcıya tenzili rütbe HSK'da kritik atama: Sinan Ateş davasında görevden alınan savcıya tenzili rütbe
21:19 HSK kararnamesi açıklandı 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK kararnamesi açıklandı! 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti
21:07 Süleyman Soylu’dan Cumhur İttifakı’na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor Süleyman Soylu'dan Cumhur İttifakı'na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor
23:47 EURO 2024’e saatler kala Fransa’da kriz 4 futbolcu antrenmana çıkmadı EURO 2024'e saatler kala Fransa'da kriz! 4 futbolcu antrenmana çıkmadı
22:43 ABD ve Ukrayna arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması imzalandı ABD ve Ukrayna arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması imzalandı
22:37 ’’Bedava tatil kazandınız’’ diyerek 50 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi Ünlü oyuncu da gözaltında ''Bedava tatil kazandınız'' diyerek 50 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi! Ünlü oyuncu da gözaltında
22:08 Masadaki rakam 25 milyon euro Oosterwolde’ye Premier Lig’ten dev talip Masadaki rakam 25 milyon euro! Oosterwolde'ye Premier Lig'ten dev talip
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
21:15 Kocaeli’de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin’den ilk açıklama Kocaeli'de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin'den ilk açıklama
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 04:52:21. #1.12#
SON DAKİKA: 18 yıllık cinayette 3 kişiye toplam 5 kez ağırlaştırılmış müebbet verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement