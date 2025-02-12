19 Suçtan Aranan Şüpheli Yakalandı

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19 ayrı suçtan 71 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Ankara'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerinin aranan şahısları yakalamaya yönelik yürüttükleri çalışmalarla elde edilen bilgiler ışığında yapılan takipler sonucu; hırsızlık başta olmak üzere 19 ayrı suçtan 71 yıl 11 ay hapis cezasıyla 2022'den beri aranan şüpheli M.T. Keçiören ilçesinde tespit edildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak operasyon sonucu şüpheli yakalandı. Şüpheli M.T.'nin gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA