19 yaşındaki gencin darp edilerek öldürülmesi soruşturması tamamlandı

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19 yaşındaki gencin tekme ve tokatlarla darp edildikten sonra ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 19 yaşındaki Abdullah Şakun'u tekme ve tokatlarla darp ederek sığındığı iş yeri bahçesinde ölümüne neden oldukları iddia edilen 14-17 yaş aralığındaki 4 suça sürüklenen çocuk hakkında 'kasten öldürme' suçundan 9 ile 15 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

Beyoğlu'nda 25 Ağustos 2023'de 19 yaşındaki Abdullah Şakun'u tekme, tokatlarla darp eden ve sığındığı iş yerinin bahçesinde yığılarak ölümüne neden oldukları iddia edilen E.A. ve M.E.D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocuklar E.A. ve M.E.D.'nin olay günü 19 yaşındaki Abdullah Şakun'u el ve ayaklarıyla vurarak darp ettikleri, Şakun'un kaçtığı sırada bir iş yerinin bahçesine sığındığı ve orada yığılarak vefat ettiği anlatıldı.

Sığındığı bahçede kapıyı kapatmasaydı darp edilmeye devam edileceği belirtildi

Vefat eden Şakun'un iş yeri bahçesine sığınarak demir parmaklıklı kapıyı kapatması sonucu saldırılardan kurtulduğunun aktarıldığı iddianamede, aksi durumda suça sürüklenen çocukların Şakun'u darp etmeye devam edeceklerinin ve öldürme kastıyla hareket edeceklerinin anlaşıldığı belirtildi.

Ani solunum durması sonucu vefat ettiği aktarıldı

Suça sürüklenen çocukların fikir ve eylem birliği içerisinde vefat eden Şakun'a el ve ayak ile vurarak darp ettiklerinin kaydedildiği iddianamede, darp sonucu Şakun'un maruz kaldığı travmanın etkisiyle sinir uçlarının aşırı uyarıldığı, buna bağlı olarak ani solunum ve dolaşım durması ile gelişen komplikasyonlarla Şakun'un ölümüne neden oldukları aktarıldı.

"Ağzından burnundan hiç kan gelmedi, gelmiş olsaydı kendisine yardımcı olurduk"

Suça sürüklenen çocuk M.E.D.'nin ifadesine yer verilen iddianamede, vefat eden Şakun'u hayatında ilk kez gördüğünü söyleyerek, "Mahalleden tanıdığımız yaşı benden küçük bir arkadaşım, Şakun ile daha önceden bir sorun yaşadığı için yanıma gelerek 'abi beni dövmeye geldiler' dedi. Bunun üzerine Şakun'un olduğu meydana gittik ve kendisiyle konuştuk. Şakun'un yanında yaşı küçük 2-3 çocuk daha vardı. Şakun benim ölmüş babama küfür etti, özür dilemesini istedim ancak bunu reddetti ve bana yumruk atmaya çalıştı. Eğildim, yumruk E.A.'nın çenesine geldi. Daha sonra Şakun'a yumruk ve tokat attılar. Ben de tekme atmaya çalıştım ama tekme değmedi. Şakun daha sonra kaçtı, demir kapıya gelip kendisini içeri sakladı, 'bittiniz siz' diye bağırdı. Kavga sırasında normaldi, kendisine vurduğumuz asla yere düşmemişti. Ağzından burnundan hiç kan gelmedi, gelmiş olsaydı kendisine yardımcı olurduk. Kendisinin oradan ayrılırken yere düştüğünü de görmemiştim. 3-4 saat sonra hastaneye kaldırıldığını ve vefat ettiğini öğrendim. Amacım kesinlikle kavga etmek değildi, kendisine fiziki müdahalede bulunmadım, neden öldüğünü bilmiyorum" dediği aktarıldı.

"Öldürmek istesem başka türlü hareket ederdim, tokat atmazdım"

Suça sürüklenen çocuk E.A.'nın ifadesinde ise "Tartışma kavgaya dönüşünce yumruk çeneme geldi. Bunun üzerine Şakun'a bir tokat attım, vurmaya ve tekme atmaya başladılar. Şakun da kaçtı. Kavga sırasında normaldi, ben kendisine sadece bana vurdu diye tokat attım. Öldürme kastıyla hareket etmedim, öldürmek istesem başka türlü hareket ederdim, tokat atmazdım" ifadelerine yer verildi.

3 suça sürüklenen çocuğa 15'er yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede suça sürüklenen çocuklar E.A., E.D. ve M.E.D.'nin 'kasten öldürme' suçundan 18 yaşından küçük oldukları da dikkate alınarak 12'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis, suça sürüklenen çocuk E.Ö.'nün ise 'kasten öldürme' suçundan 15 yaşından küçük olduğu da dikkate alınarak 9 yıldan 11 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Suça sürüklenen çocukların yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.