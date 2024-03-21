19 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kadın Ankara\'da Yakalandı

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Hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı olan ve toplamda 19 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, yapılan operasyon sonucu Ankara'da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar neticesinde hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suçtan kaydı olan ve toplamda 19 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.L. isimli kadının saklandığı adres tespit edildi. Ekiplerin dün saat 21.30 sıralarında adrese düzenledikleri baskın sonucu D.L. yakalanarak gözaltına alındı. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA