Bahis ve kumar oynatarak elde ettikleri suç gelirlerini aklayan ve işlem hacimlerinin 2,5 milyar TL olduğu belirlenen örgüte operasyon düzenlendi. Denizli ve 11 farklı ilde 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda taşınmaza ve araca el konuldu.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bahis ve kumar oynatarak elde ettikleri suç gelirlerini çeşitli şekillerle akladıkları tespit edilen örgüte operasyon düzenledi. Yapılan incelemelerde şüpheli şahısların aralarında 2,5 milyar TL işlem hacmine sahip oldukları tespit edildi. Denizli ve 11 farklı ilde 25 şüpheli şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli yakalandı. 1 şüpheli şahsın ise yurt dışında olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 830 bin TL para, çok sayıda dijital materyalin yanı sıra şüpheli şahıslara ait 30 adet taşınmaz, 21 adet araç, 2 adet şirkete tedbir kararı uygulandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerde 18'i tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.