Elektrik akımı faciasında Daire Başkanından pes dedirten savunma - Son Dakika
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Elektrik akımı faciasında Daire Başkanından pes dedirten savunma

Elektrik akımı faciasında Daire Başkanından pes dedirten savunma

İzmir'deki elektrik akımı faciasında tutuklanan İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış K.'nın ifadesi ortaya çıktı. Barış K., ifadesinde mazgalların yapılması işleminde gözlemcinin izinli olduğunu ve kazanın meydana geldiği yerdeki çalışmanın plansız olduğunu anlattı. Bu sözler, ihmaller zincirini ispatlar nitelikte oldu.

20.07.2024 08:05
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İzmir'de Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Deniz ve İnanç Öktemay'ın canına mal olan elektrik akımı faciasında soruşturma sürüyor. 14 tutuklamanın olduğu olayda ifadesi ortaya çıkan İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış K.'nın kazadaki mazgalların olay sonrası incelendiği ve "Gözlemcimiz izinli olduğu için olay yerinde bir gözlemci yoktu." dediği öğrenildi.

"GÖZLEMCİMİZ İZİNLİ OLDUĞU İÇİN OLAY YERİNDE YOKTU"

Tutuklanan 14 şüpheliden İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış K.'nın ifadesi, ihmallerin ne derece olduğunu gözler önüne sermeye yetti. Kazanın meydana geldiği yerdeki mazgalları olaydan sonra incelediğini belirten Barış K. "Yapı denetimden Ezgi Nazaroğlu ve Deniz ve Alara Hanım vardır. Benim sorumluluk bölgem İzmir metropolün tamamıdır. Bizim işimiz atık ve yağmur sularının toplanması ve ulaştırılmasıdır.v Ben idaredeki işleri yürütürüm. Bu işleri yaparken yapı denetim ekibimiz vardır. Bana sahada bir sorun iletilirse sahaya giderim. Kazanın meydana geldiği mazgalları olaydan sonra inceledim. Mazgalların yapılması işleminde gözlemcimiz izinliydi. Gözlemcimiz Mustafa Atakan izinli olduğu için olay yerinde bir gözlemci yoktu. Biz orada çalışma yaparken kablolara hiçbir şekilde zarar vermedik" dedi.

"PLANSIZ BİR ÇALIŞMA OLDUĞU İÇİN"

Barış K. ifadesinin devamında, "Ekipler sadece diğer kurumların malzemelerine zarar verdiğinde diğer kurumlarla iletişime geçeriz. Diğer hatlara zarar verilmediğinde ya da olumsuz bir durum olmadığında herhangi bir rapor tutmuyoruz. Ancak bir zarar meydana geldiğinde yüklenici firma tutanak tutar. Bu zararlardan yüklenici firma sorumludur. Hasar olsaydı, yüklenici firma diğer kurumların gözlemcilerini çağırmakta sorumluydu. Olay yerinde çalışma yaparken İzmirgaz ve Gediz Elektrik'i 'Gözlemci olarak gelebilirsiniz' diye aradıklarını biliyorum.

İzmirgaz olay yerine gelmiş ancak Gediz Elektrik'ten bir gözlemci gelmemiştir. Bizim iki türlü çalışmamız olur. Biri planlı, diğeri plansız. Planlı çalışmalarda diğer kurumlara, AYKOME aracılığıyla İzmir Belediyesine bilgi verilir. Kazanın meydana geldiği yerdeki çalışma plansız bir çalışma olduğu için kurumlara sadece şifahen bilgi verdik. Olayın gerçekleştiği gün olay yerine gittiğimizde vatandaşlar tarafından Gediz'den şikayetlerinin olduğuna, asfalt ile kaldırım arasında duman olduğunu bunu da bildirdiklerini söylemişlerdir.

"MAZGAL YAPAMIŞ OLSAYDIK YİNE KAZA OLACAKTI"

Biz orada mazgal yapmamış olsaydık dahi yine kaza meydana gelecekti. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elektrik akımı faciasında Daire Başkanından pes dedirten savunma - Son Dakika

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