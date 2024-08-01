2 çocuk babası dağcı, gözyaşları içinde toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

2 çocuk babası dağcı, gözyaşları içinde toprağa verildi

Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Aladağlar'da tırmanış yapan 4 kişilik ekipten 1'i düşerek hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 2 çocuk babası dağcı, memleketi Bursa'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Olay, dün saat 10.30 sıralarında Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Emli Vadisi Kale Tepe Mevkii'nde meydana geldi. 43 yaşındaki 2 çocuk babası dağcı Özkan Çorapçıgil hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze namazına çok sayıda dağcı arkadaşı, ailesi ve yakınları katıldı. Özkan Çorapçıgil'in cenazesi Ürünlü mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

01.08.2024 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2 çocuk babası dağcı, gözyaşları içinde toprağa verildi

BURSA - Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Aladağlar'da tırmanış yapan 4 kişilik ekipten 1'i düşerek hayatını kaybetti. Hayatını kaydeden 2 çocuk babası dağcı, memleketi Bursa'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Emli Vadisi Kale Tepe Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 kişilik ekibi ile birlikte dağa tırmanış yapan dağcı Özkan Çorapçıgil kayalıklardan düşerek yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve JAK timleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulunduğu yerden indirilen yaralı dağcı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 43 yaşındaki 2 çocuk babası dağcı Özkan Çorapçıgil hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu'nda ön otopsisi yapılan Çorapçıgil'in cansız bedeni ailesi tarafından alınarak memleketi Bursa'ya getirildi. Merkez Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesi Ürünlü camisinde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına çok sayıda dağcı arkadaşı, ailesi ve yakınları katıldı. Özkan Çorapçıgil'in cenazesi Ürünlü mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Aladağlar, Çamardı, Bursa, Niğde, Çocuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 2 çocuk babası dağcı, gözyaşları içinde toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:40 Haniye’nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay İddiaların boyutu vahim Haniye'nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay! İddiaların boyutu vahim
17:53 Fatih Erbakan’dan erken seçim mesajı Tarih verip açıkladı Fatih Erbakan'dan erken seçim mesajı! Tarih verip açıkladı
17:43 Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik
16:35 Başkentte tarihi takas ABD’li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi Başkentte tarihi takas! ABD'li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi
15:58 Olimpiyatlarda ’’trans’’ boksör tartışması Imane Khelif’in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi Olimpiyatlarda ''trans'' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
18:26 Yeni sezonda gözler onda olacak Carlo Ancelotti’den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı Yeni sezonda gözler onda olacak! Carlo Ancelotti'den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı
17:17 Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu Yağmur altında skandal anlar Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu! Yağmur altında skandal anlar
15:36 Kadınlar, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’dan hamile kalmak için sıraya girdi Kadınlar, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
14:56 Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı
14:53 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
14:39 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti
14:38 Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye
13:49 İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çekindikleri için Haniye’yi Tahran’da öldürdüler İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 20:12:38. #1.12#
SON DAKİKA: 2 çocuk babası dağcı, gözyaşları içinde toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement